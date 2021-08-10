В Башкирии к тушению лесных пожаров привлекут крупные предприятия

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Механизированные бригады тяжелой техники от промышленных предприятий Башкирии приступят к тушению лесных пожаров. Их площадь в этом году более 1,8 тыс. га, сообщила пресс-служба главы республики по итогам выездного заседания оперативного штаба во вторник, которое провел Радий Хабиров.

"К ликвидации пожаров в Зауралье приступят и ведущие промышленные предприятия региона. В их числе - "Башкирская содовая компания", "Газпром нефтехим Салават" и другие. На их базе сформируют механизированные бригады тяжелой гусеничной техники, которые уже утром 11 августа приступят к опашке лесов и созданию минерализованных полос", - говорится в сообщении.

По данным председателя республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, в 2021 году в Башкортостане зафиксировано 310 лесных пожаров общей площадью свыше 6,8 тыс. га. Для их ликвидации привлечено более 1 тыс. человек и 270 единиц техники. "В этом году число лесных пожаров выросло на 184 по сравнению с 2020 годом. На 1 840 га увеличилась и общая площадь пострадавших лесных угодий. По состоянию на 10 августа основные очаги находятся на территории Хайбуллинского, Зилаирского, Бурзянского, Зианчуринского, Абзелиловского районов", - приводятся в сообщении слова Гумерова.

По итогам совещания глава региона Радий Хабиров поручил организовать в Зауралье устойчивую телефонную и радиосвязь для координации работы экстренных служб и волонтеров. Оборудование должно поступить в муниципалитеты на этой неделе.

По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на вторник на территории Башкортостана продолжают действовать 29 очагов лесных пожаров на общей площади 3 428,8 га. Всего локализовано 19 очагов на общей площади почти 3 тыс., еще пять очагов ликвидированы полностью.