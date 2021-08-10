Суд продлил арест имущества подельников Черкалина

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд во вторник продлил арест имущества подельников бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, в том числе виллы в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четырех столичных квартир, шести жилых домов и $6 миллионов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок ареста имущества подсудимых до 8 октября 2021 года. Следующее заседание по делу состоится 16 августа в 15:00", - сказали в суде.

Как следует из ходатайства, зачитанного ранее прокурором Миланой Дигаевой, в ходе рассмотрения дела у родственников его основного фигуранта, бывшего замглавы управления "К" ФСБ России Дмитрия Фролова, а также его подчиненного Андрея Васильева, в ходе следствия арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в России, автомобиль Lexus, четыре квартиры в Москве, шесть домов, нежилое помещение, а также часы известных брендов и $6 млн наличности.

С заявлением гособвинителя не согласилась сторона защиты подсудимых. "Зарубежная недвижимость, участки в Подмосковье и другая собственность были приобретены отцом Фролова на его собственные средства. Это имущество было им задекларировано, декларация была предоставлена всем заинтересованным органам, в том числе ФСБ", - сказал ТАСС адвокат Фролова Андрей Андрусенко. Он подчеркнул, что обжалует решение суда о продлении ареста имущества.

Как следует из обвинительного заключения, Фролов, а также его сообщник, сотрудник управления "К" ФСБ Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов-девелоперов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниям "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Таким образом, предпринимателям был причинен ущерб в размере 638 млн рублей. Также Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100-150 тыс. от руководителей АКБ "Кредитимпэксбанк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Таким образом, общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей. Отмечается, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным, осужденным ранее.

Дело о мошенничестве

Фролов и Васильев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко. По версии обвинения, он лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Все трое обвиняемых не признали вину в суде.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей. Он был осужден за мошенничество и получение взятки. По данным следствия и суда, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах.

В особое производство из дела Черкалина выделено производство по статье "Мошенничество" в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.