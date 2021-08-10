В Гвинее более 150 человек находятся на карантине в связи с лихорадкой Марбург

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Медицинские власти Гвинеи следят за состоянием 155 человек, которые могли контактировать с человеком, умершим на юге страны от лихорадки Марбург. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее Жоржа Ки-Зербо.

"Все 155 человек поставлены под наблюдение, которое продлится три недели, - заявил он. - Все эти люди находятся у себя дома, они изолированы от других членов семьи. Ежедневно их посещают [специалисты] с целью мониторинга и выявления возможных симптомов [заболевания]".

Мужчина, у которого 25 июля были обнаружены признаки заболевания лихорадкой Марбург, умер 2 августа. На основе проведенных анализов ВОЗ объявила в минувший понедельник, что причиной его смерти стала лихорадка, относящаяся к тому же классу, что и Эбола.

Власти Гвинеи установили всех, кто имел контакт с этим мужчиной. Пока ни у кого из них нет симптомов болезни. "Нет никаких других случаев заболевания", - подчеркнул Ки-Зербо. Однако прибывшие в Гвинею специалисты ВОЗ и местные медицинские власти проявляют повышенную внимательность с тем, чтобы не допустить распространения этого вируса. До текущего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не было.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли, отмечают специалисты ВОЗ. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго (ДРК), Кении, Уганде и ЮАР. Заболевание получило свое название от немецкого города Марбург, где в 1967 году произошла вспышка этой лихорадки.