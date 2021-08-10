В Ботаническом саду Петербурга упал 160-летний дуб

"8 августа 2021 года около 09:00 в Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) относилось к старейшим деревьям нашего сада. По данным Леспроекта, в 1981 году его возраст был оценен в 120 лет, и с тех пор прошло еще 40 лет", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Дуб возрастом 160 лет упал в петербургском Ботаническом саду Петра Великого. Специалисты полагают, что этому могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь, сообщается во вторник на странице сада в "ВКонтакте".

Высота дерева составляет 18,7 м, крона - 24,5 м в поперечнике, окружность ствола - 88 см в диаметре. Как отмечают специалисты Ботанического сада, ствол дуба ровный, дерево находилось в хорошем состоянии.

"Почему же оно упало? Если подойти поближе, то видно, что на месте вывороченных корней образовалась яма до одного метра глубиной. Скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны, поддерживали крону, почти все сгнили. Мочковатых мелких корней очень мало. Территория, где растет дуб и другие соседние деревья, находится на острове, всего на три метра выше уровня моря и с близким залеганием грунтовых вод", - рассказали в саду.

Кроме того, там отметили, что многие виды деревьев, прежде всего ослабленные и старовозрастные, стали заметнее реагировать на изменения климата последних десятилетий. Также на территории не так давно обнаружили почвенные организмы, которые вызывают корневые гнили и усыхание. "В это утро ветра почти не было. Однако падению дерева могла способствовать мокрая тяжелая крона после недавно прошедшего дождя", - рассказали в Ботаническом саду.

Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, - один из старейших ботанических садов России. Он является отделом Ботанического института имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.