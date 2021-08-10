Администрация Байдена выясняет, может ли он повлиять на решение штатов о масочном режиме

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена выясняет, может ли президент США каким-либо образом повлиять на решение властей ряда штатов страны, запретившим требовать носить защитные маски. Об этом американский лидер заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Главу государства спросили, есть ли у него президентские полномочия, чтобы повлиять на принятые властями таких штатов, как Техас и Флорида, решения запретить требовать носить маски. "Я не верю, что у меня есть [такие президентские полномочия]. Пока мы выясняем это", - отметил он, напомнив, что может отдавать соответствующие распоряжения на федеральном уровне.

В середине мая губернатор штата Техас Грэг Эбботт издал указ о запрете органам власти требовать от посетителей носить защитные маски. Согласно указу, нарушителям грозит штраф до $1 тыс. Действие новой меры не распространяется на больницы и медицинские центры, а также на тюрьмы. Они могут продолжить работу в соответствии с собственным регламентом. В начале мая схожие запреты на требования ношения масок появились в штатах Флорида и Южная Каролина. C 10 марта губернатор Техаса отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. За это он подвергся критике со стороны Байдена, который назвал решение Эбботта проявлением "образа мышления неандертальцев".