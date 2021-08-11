Мосгорсуд начнет отбор присяжных по делу Арашуковых и их сообщников

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду начнет отбор присяжных заседателей по делу бывшего сенатора от Карачево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца, бизнесмена Рауля Арашукова, а также ряда других фигурантов.

Заседание начнется в 10:30 мск и, согласно закону, пройдет в закрытом для прессы режиме. О рассмотрении дела с участием судом присяжных ходатайствовал Арашуков и еще ряд обвиняемых по делу. В итоге дело, в котором 20 фигурантов, разделено на две части. Дело в отношении 14 из них выделено в отдельное производство и направлено в Преображенский суд столицы для слушания профессиональным судьей единолично. В Мосгорсуде перед присяжными предстанут шестеро: Рауль и Рауф Арашуковы, а также директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузер Хашукаев, исполнявший обязанности руководителя Следственного комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковник Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам следственного управления по КЧР Андрей Филиппов.

В зависимости от роли и степени участия всем фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 "Убийство", ч. 4 ст. 160 "Присвоение или растрата, ч. 3 ст. 286 "Превышение должностных полномочий", ч. 4 ст. 309 "Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", ч. 2 ст. 306 "Заведомо ложный донос" УК РФ.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 "Участие в преступном сообществе", ч. 4 ст. 309 "Принуждение к даче показаний с применением насилия", а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство" по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.