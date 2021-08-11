Против организаторов палаточного лагеря под Волгоградом возбудили административное дело

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении организаторов палаточного городка под Волгоградом, которые были обязаны не позднее чем за 14 дней уведомить руководство природного парка и согласовать с ним сведения о проведении массового мероприятия. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете природных ресурсов.

"На территории Фрунзенского сельского поселения, на берегу ерика Гнилой в рамках проводимого планового рейдового мероприятия выявлен факт нарушения требований действующего законодательства, в соответствии с которым организаторы палаточного городка были обязаны не позднее чем за 14 дней уведомить и согласовать с руководством природного парка сведения о проведении массового мероприятия. В настоящее время по факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях". Незаконно установленные платки изъяты в рамках возбужденного дела", - сообщили в ведомстве.

При этом, как отмечают власти, доступ в рекреационную зону является свободным, посещение не требует согласования с руководством природного парка в случае, если не носит массовый характер.

Ранее в соцсетях появилась информация о требовании властей и правоохранительных органов свернуть палаточный лагерь на месте стройки под угрозой задержания экоактивистов, протестующих против строительства автотрассы, предполагающего вырубку деревьев в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма".

Третий мостовой переход через реку Волгу планируется построить к 2024 году. Он позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба, и решить проблемы загруженности действующей дороги и многочисленных аварий. По данным областных властей, параллельно строительным работам начались и масштабные работы по лесовосстановлению территории, при этом количество высаженных деревьев в десятки раз превышает численность растений, которые будут затронуты при возведении магистрали.

Волгоградская область и Волгоград считаются одними из крупнейших транспортных узлов европейской части страны, поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего юга России. В регионе за последние семь лет построили и реконструировали более 2,6 тыс. км трасс. В текущем дорожном сезоне в регионе планируют отремонтировать и построить еще порядка 700 км автомагистралей.