{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Греции

Второй российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

Президент Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с огнем в центральных районах республики
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Второй российский самолет Ил-76 прибыл в ночь на среду в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

На эту тему

Во вторник вечером в тот же аэропорт прибыл первый Ил-76. Позднее ожидается транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.

Теги
ГрецияРоссияЛесные пожары в Греции
Пандемия COVID-19
Глава Минздрава ФРГ исключил возможность введения нового локдауна для привитых граждан
К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата получили 62,5% немцев
Читать полностью