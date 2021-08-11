Второй российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Второй российский самолет Ил-76 прибыл в ночь на среду в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

Во вторник вечером в тот же аэропорт прибыл первый Ил-76. Позднее ожидается транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.