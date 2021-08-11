Якутские ученые начали разводить диких клещей для борьбы с сельхозвредителями в Арктике

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Компания "Ксенос", которая является резидентом технопарка "Якутия", приступает к разведению колоний диких клещей для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата в Арктике. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор предприятия, аспирант Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова Евгений Попов.

"Мы начинаем разведение диких клещей для борьбы с вредителями. В Якутии из-за изменения климата начали активно появляться нехарактерные для региона вредители сельхозкультур. В частности, речь идет о паутинном клеще, саранчовых. Клещей для борьбы с вредителями нужно выпускать в закрытый грунт. В среднем одна самка клеща за сутки может съесть до 20 вредителей", - рассказал Попов, отметив, что компания уже закупила партию клещей и готовится к их размножению.

Идея организовать инновационную компанию "Ксенос" возникла год назад у Евгения Попова - аспиранта Якутского НИИ сельского хозяйства имени Сафронова. В их команде два биолога и один эколог. Команда якутских биотехнологов получила грант конкурса "Умник" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На ежегодной республиканской выставке Sakha Innovation 2021 Евгений Попов с проектом "Ксенос" был признан лучшим изобретателем.

Бизнес на насекомых

Кроме того, резидент технопарка "Якутия" начинает производство портативных мини-станций для утилизации пластика с помощью жуков zophobas morio в домашних условиях и в офисе. Демонстрационные опытные стеклянные боксы с жуками размещены в центре Якутска в здании IT-парка. Биотехнологи планируют своим изобретением популяризировать культуру экологичного мышления, а также Год науки и технологий в России.

Глобальная цель проекта - создать раствор, расщепляющий пластик, чтобы можно было избежать использования насекомых. В ходе исследований команда проекта "Ксенос" обнаружила, что жуки вида zophobas morio способны поедать и переваривать пластик. Производимое жуками после переработки вещество полностью органическое. Это значит, что в перспективе пластик перестанет вредить окружающей среде, а время и затраты на его переработку снизятся.

"Мы планируем продавать наши боксы по пять-шесть тысяч рублей. Уже есть предварительные заказы не только из Якутии, но и других регионов, зарубежных стран. Использование таких боксов помогает снизить нагрузку пластика на окружающую среду. Мини-станции просты в использовании. Одна колония из 300 жуков может утилизировать около 50 грамм пластика в неделю", - рассказал собеседник агентства.

Ранее исследователи работали с личинкой большой восковой огневки (вид молиевидной бабочки) и выяснили, что в ходе эволюции она научилась перерабатывать полиэтилен и может поедать пластиковые пакеты. В ходе нового эксперимента биотехнологи в течение двух недель кормили личинок жуков zophobas morio только пластиком, а затем высушивали их. С помощью метода газовой хромотографии было установлено, что в личинках и в их экскрементах практически отсутствует пластик, он расщепляется на вторичные метаболиты и октакозан.

Разведение жуков

Специальные боксы можно разместить как дома, так и в офисе. Оборудование для утилизации не требует специального микроконтроля. Кроме того, жуки являются кормовой культурой. "Если их разводить массово, то это замечательный корм для птиц, куриц и экзотических животных", - добавил собеседник агентства.

Необходимый субстрат для разведения жуков как правило состоит из опилок или кокосовой стружки. В боксе должна быть повышенная влажность с учетом сухого климата Якутии. Эти насекомые всеядны, едят, помимо пластика, пищевые отходы, хлеб, фрукты и овощи. Уход заключается в опрыскивании бокса один раз в неделю. Кормить насекомых достаточно раз в неделю. Жуки не очень подвижные, вероятность побега низкая. Кроме того, насекомые не ядовиты и не опасны для человека.

Размножение в условиях колонии невозможно. Для того, чтобы окуклиться, личинке нужно уединение. "Крупные личинки высаживают в отдельный садок. Самка откладывает примерно 280 яиц с высокой выживаемостью. Из них больше половины выживает. Человек должен контролировать размножение. Однако микроконтроль нужен только на стадии размножения", - добавил собеседник агентства.

По словам ученого, работа с насекомыми - только начальная стадия большого проекта. Они всего лишь задают направление исследований. Ученым предстоит разобраться в механизме их аппетита именно к пластику. Дело в том, что гусеницы его поедают, а дальше в дело вступают содержащиеся в их кишечниках бактерии, которые расщепляют эти сложные полимеры.

Команда энтузиастов совместно с учеными-микробиологами из Японии проводит исследование бактерий, которые находятся в желудочно-кишечном тракте насекомых.

"Мы хотим выделить бактерии, которые отвечают за биоразложение. Надеемся, что получится частично просеквенировать бактерии, возможно, выявится особый штамм. Если эксперимент удастся, появится возможность культивировать их в пробирке. Этот штамм характерен для насекомых, которые питаются гнилой древесиной, которая также является полимером. Возможно, аналогичная ситуация происходит с пластиком", - отметил Попов.