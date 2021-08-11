Опрос: 75% японцев назвали медленным процесс вакцинации в стране

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 75% жителей Японии считают, что процесс вакцинации населения страны от нового коронавируса проходит медленно. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные общенационального опроса, проведенного телеканалом NHK .

При этом своевременными темпы вакцинации назвали лишь 18% респондентов. Оставшиеся 7% опрошенных не определились со своей оценкой.

Опрос проводился с 7 по 9 августа по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, в нем приняли участие 1 214 человек.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии началась иммунизация людей всех возрастных групп. По состоянию на 11 августа в стране 46,9% населения получили одну дозу вакцины, 34% - две дозы.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.