Эксперты составили рейтинг профессий, где кандидаты себя недооценивают

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Охранники, работники производственной службы и госслужащие готовы устроиться на работу с меньшей зарплатой, чем им готовы предложить. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром "Авито Работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В целом по стране наибольшая разница медианных зарплат (зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях) в резюме и в вакансиях отмечена в группе профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство". Соискатели там претендуют в среднем на скромные 18 тыс. рублей в месяц за работу на полный день, тогда как работодатели готовы платить им почти вдвое больше - 35 тыс. рублей в месяц. При этом на одну вакансию приходится в среднем 0,4 резюме", - говорится в тексте исследования.

На втором месте по показателю "скромности" кандидатов госслужба и работа в НКО. Там кандидаты в среднем оценивают себя в 20 тыс. рублей в месяц. Это на 75% меньше того, что готовы предложить работодатели (также 35 тыс. рублей в месяц). Однако конкуренция здесь выше - на одну вакансию в госсекторе приходится 2,7 резюме. На третьем месте, по данным исследования, сфера охраны и безопасности. Охранники хотят получать в среднем 15 тыс. рублей, а работодатели готовы платить им 26 тыс. рублей в месяц (на 73% больше) при конкуренции 2,4 резюме на одну вакансию.

Кроме того, в топ-10 профессий, где кандидаты себя недооценивают, вошли группы профессий "ЖКХ, эксплуатация", "Продажи", "Консультирование", "Страхование", "Юриспруденция", "Административная работа", "Бухгалтерия, финансы".

Отмечается, что в самой "недооцененной" группе производственных профессий наибольшая разница между зарплатами в резюме и в вакансиях зарегистрирована в Ставрополе. Там кандидаты претендуют на 12 тыс. рублей, тогда как работодатели готовы платить им в 2,5 раза больше (в среднем 30 тыс. рублей). Следом идет Москва: в столице рабочие на производстве готовы получать 25 тыс. рублей, тогда как медианная зарплата в вакансиях сегмента также почти в 2,5 раза больше (60 тыс. рублей в месяц).

Замыкает тройку Краснодар, где сельскохозяйственным рабочим и в производственном секторе готовы платить 40 тыс. рублей, а они указывают в резюме 20 тыс. рублей, что вдвое меньше. В Санкт-Петербурге разница между ожиданиями и реальностью составила 61% в пользу соискателей. Они хотят получать в среднем 31 тыс. рублей в месяц, а работодатели готовы платить 50 тыс. рублей.

Об исследовании

Центр "Авито Работа" проанализировал резюме и вакансии, которые предполагали занятость на полный день. Исследование проводилось в июле 2021 года, было проанализировано около 580 тыс. резюме и 550 тыс. вакансий.