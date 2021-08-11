ГОСТ карты спасения для автомобилей установит дополнительные требования к их маркировке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Впервые разрабатываемый в России национальный стандарт по так называемым картам спасения автотранспорта установит дополнительные требования к маркировке автомобилей. Это следует из текста проекта национального стандарта "Карта спасения транспортного средства", который есть в распоряжении ТАСС.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию данного ГОСТа, сообщили, что в России впервые разрабатывают национальный стандарт по картам спасения для всех автомобилей, находящихся в эксплуатации на территории РФ, что позволит эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах.

"Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к кодификации, маркировке и идентификации аварийных транспортных средств, необходимые для получения информации, содержащейся в карте спасения транспортного средства, для экстренных и аварийных служб", - говорится в документе.

В нем уточняется, что карта спасения транспортного средства предназначена для применения экстренными службами при работе с аварийным автомобилем. Она является неотъемлемой частью технической документации на транспортное средство и разрабатывается изготовителем на каждую модель автомобиля, а в случае изменений в его конструкции, влияющих на работу экстренных служб, изготовителем разрабатывается новая карта спасения, следует из документа.

Карта спасения

Как говорится в проекте национального стандарта, карта спасения транспортного средства является электронным информационным документом, уведомляющим экстренные и аварийные службы о порядке безопасной работы с аварийным автомобилем. Она должна содержать сведения о местах расположения усилений кузова, подушек безопасности, топливных баков, аккумуляторных батарей, включая сведения об их типах и способах безопасного отключения. Также в ней должна быть указана информация о точках безопасной резки кузова, последовательности действий аварийных служб для безопасной деблокировки пострадавших, способах тушения возгорания автомобиля, его безопасной эвакуации и т. д.

Код маркировки

Общий вид карты спасения должен содержать логотип марки, наименование изготовителя, модель, дату выпуска автомобиля, две перспективные фотографии транспортного средства спереди и сзади, место размещения подушек безопасности водителя и пассажиров и т. д. Информация по конструкции транспортного средства представляется в виде его схемы в проекции сбоку и сверху.

В проекте нацстандарта указано, что каждое транспортное средство должно иметь индивидуальный код маркировки в машиночитаемом виде, позволяющий идентифицировать автомобиль с возможностью переадресации на сторонний ресурс, содержащий информационную базу по картам спасения транспортных средств. "Код маркировки транспортного средства размещается в определенных легкодоступных местах транспортного средства для удобства считывания сотрудниками экстренных и аварийных служб", - указано в документе.

Создание кода маркировки транспортных средств возможно на основе применения штрих-кода, идентификатора QR-кода, технологии RFID-меток, ресурсов отечественной государственной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС".

Запрос информации

Сотрудники экстренных служб, согласно документу, будут использовать код маркировки для запроса информации на информационном ресурсе, который содержит сведения по всем картам спасения транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. В документе уточняется, что управлять информационным ресурсом, содержащим сведения по картам спасения, будет организация, уполномоченная правительством РФ.

Для запроса информации экстренные и аварийные службы должны быть обеспечены электронными мобильными устройствами, позволяющими считать код маркировки аварийного транспортного средства, с возможностью визуализации карты спасения на экране мобильного устройства. "Электронное мобильное устройство должно быть изготовлено с уровнем защиты IP69K, а также обладать возможностью установки дополнительной карты памяти, объем которой позволяет хранить всю информацию по картам спасения транспортных средств, при отсутствии Интернета", - говорится в проекте нацстандарта.

Обсуждение

Первая редакция национального стандарта сейчас проходит обсуждение (в том числе с изготовителями транспортных средств). После обсуждения в нее могут быть подготовлены изменения. В какие сроки данный национальный стандарт может вступить в силу, пока не уточняется.