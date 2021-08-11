В Германии машинисты пассажирских поездов начали 48-часовую забастовку

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Машинисты пассажирских поездов в Германии с 02:00 (03:00 мск) среды начали общефедеральную забастовку, которая продлится два дня и закончится в ночь на пятницу. О стачке ранее объявил профсоюз GDL.

С вечера вторника бастуют машинисты грузовых поездов.

Глава GDL Клаус Везельски огласил требования железнодорожников к концерну Deutsche Bahn. Они хотят повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. В концерне назвали такие требования "эскалацией в неподходящее время".

Забастовка грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии и обернуться хаосом на вокзалах по всей стране. Deutsche Bahn на ближайшие 48 часов отменил 75% поездов дальнего следования. Концерн пообещал бесплатно обменять билеты всем пассажирам, кого затронет стачка.