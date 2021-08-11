Более половины россиян заявили, что предпочитают покупку книг бесплатному скачиванию

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более половины россиян предпочитают покупать книги, а не скачивать их бесплатно. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, поступившему в ТАСС.

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"Более половины опрошенных россиян (52%) предпочитают легальные способы прочтения книг - это покупка в магазинах или на сайтах (32%), книгообмен (20%). 43% перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия, и у 5% даже оформлена подписка на книжные онлайн-сервисы", - отмечают авторы исследования.

Большинство опрошенных россиян читают в месяц около двух книг - так ответили 75% респондентов. 16% книголюбов читают от четырех и более, 9% остановились на среднем количестве в 3-4 произведения ежемесячно.

Предпочтения респондентов по категориям литературы распределились следующим образом: по читательскому спросу лидирует художественная литература (25%), научно-популярная востребована у 15%, современную и классическую литературу любят поровну - по 13%, отечественную - 12%, категория "зарубежные авторы" востребована на 11%, как и учебная.

Большинство (55%) выбирают бумажные книги, электронные версии читают 26% читателей, аудиокниги - 7%. При этом 11% пользуются всеми доступными форматами, но выбирают их в зависимости от конкретного произведения.

Данные опроса свидетельствуют, что 63% респондентов тратят на книги около 300 рублей в месяц. Это можно объяснить доступными ценами на электронные форматы и подписки на популярные сервисы. 14% читателей платят за хобби от 500 до 1 тыс. рублей, 13% - от 300 до 500 рублей, и каждый десятый готов отдавать более 1 тыс. рублей ежемесячно.

Опрос проходил на портале Rambler с 6 по 9 августа, охват составил 1 млн 641 тыс. 257 пользователей, среди которых 61% мужчин и 39% женщин.

Бумажные книги

Светлана Зорина, главный редактор журнала "Книжная индустрия", отмечает, что печатная книга остается одним из наиболее доступных товаров для граждан РФ. Средняя цена книги в 2020 году составила 300,39 рублей, на 2021 год прогнозируется инфляция на уровне 11-12%. В среднем клиент платит за книгу в профильном книжном магазине на 29,8% больше, чем в интернет-магазине, и на 48,9% больше, чем его книжная покупка с FMCG-полки.

Средний чек (только книги) покупателя в традиционных книжных магазинах в регионах составляет 350-450 рублей, в центральных книжных магазинах Москвы - 1,3-1,5 тыс. рублей, в интернет-магазинах (OZON, WB, My-shop, Labirint) - 1,2-2 тыс. рублей.

"Несмотря на развитие интернет-канала, в России классический книжный магазин сохраняет за собой лидирующие позиции по объему книжных продаж. Даже в карантинном 2020-м на этот канал приходится 57,7% оборота книжного рынка. Более того, книжные магазины продолжают открываться в 2021 году", - сказала Зорина ТАСС.