Эксперт заявил, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно

ТАСС, 11 августа. Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным из-за распространения дельта-штамма. Об этом во вторник заявил глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард в интервью газете The Guardian .

"Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. <...> Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса]", - пояснил Поллард.

Он также отметил, что в настоящее время нет свидетельств о необходимости введения третьей дозы вакцины, так как иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса, несмотря на снижение уровня антител.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.