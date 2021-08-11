Промышленные предприятия выделили около 40 единиц техники на борьбу с пожарами в Якутии

"Всего на тушение лесных пожаров предприятия выделили около 40 единиц техники", - говорится в сообщении.

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия выделили на борьбу с лесными пожарами в Якутии порядка 40 единиц техники, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства промышленности и геологии.

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Как отметили в министерстве, промышленные предприятия помогают по различным направлениям: компании - инструментами и техникой, направляют добровольцам продукты питания и предметы первой необходимости. Сотрудники предприятий-недропользователей участвуют в борьбе с пожарами в составе организованных команд или добровольцами. Кроме этого, шесть сотрудников министерства добровольцами отправились тушить лесной пожар в Горном районе Якутии.

В регионе работники ведомств и организаций продолжают помогать в тушении лесных пожаров в Якутии. Так, свыше 150 студентов, сотрудников и выпускников Северо-Восточного федерального университета отправились в разные районы Якутии тушить пожары. Пятый отряд добровольцев СВФУ накануне прибыл в Намский район - в села Харыялах и Фрунзе.

Летом этого года для объединения жителей и общественников был создан добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 172 природных пожара, тушат 68. По данным оперштаба республики, за сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 72 тыс. га, обнаружено 14 новых возгораний.