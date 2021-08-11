Отделение онкоцентра в Алтайском крае закрыли из-за выявления COVID-19

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Случай заражения пациента коронавирусом выявлен в торакальном отделении онкоцентра "Надежда" в Алтайском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду. Отделение закрыто, госпитализация в него приостановлена.

"Выявлен один случай (заражения пациента коронавирусом - прим. ТАСС), временно приостановлена госпитализация в первое торакальное отделение. Пациенты переведены во второе торакальное отделение, туда и продолжена госпитализация пациентов. Других случаев в медорганизации не выявлено", - сказали в пресс-службе.

Это уже не первый случай заражения коронавирусом в данном медучреждении. В мае 2020 года в корпусе онкоцентра на улице Никитина случилась первая вспышка коронавируса. Учреждение прекращало госпитализацию пациентов на период карантина. В июне учреждение возобновило работу, а месяцем позже произошла повторная вспышка коронавируса: в клинике было выявлено более 40 человек, зараженных COVID-19. В результате медучреждение было вновь закрыто на карантин.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 64 849 человек. В регионе привиты 526 678 человек, из которых 412 653 человека - полностью.