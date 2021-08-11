Полиция разогнала протестующих у здания парламента Литвы около двух часов ночи

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Полиция около двух часов ночи в среду освободила территорию около Сейма (парламента) Литвы от протестующих против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса. Происходящее транслировали литовские новостные порталы.

Усиленные наряды полиции приступили к рассеиванию собравшихся около двух часов ночи. У здания парламента на тот момент оставалось около 200 человек. Был применен слезоточивый газ. Нескольких сопротивлявшихся полиция повалила на землю, на них надели наручники. Прозвучал хлопок, похожий на взрыв брошенной из толпы петарды. Вскоре территория у здания Сейма была очищена от протестующих.

Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Как заявил генеральный комиссар Ренатас Пожела, нарушителей ожидает серьезное наказание.

Акция протеста была согласована с властями. Она началась во вторник в 10:00 и должна была завершиться в 17:00. Всего в ней приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали выходы из здания, не давая депутатам его покинуть, из-за чего пришлось привлечь больше сил. Происходили столкновения с полицией. Пострадали несколько человек, в их числе один полицейский.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.