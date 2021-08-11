Циклон 12 августа принесет в Бурятию сильные дожди

ТАСС, 11 августа. Синоптики Бурятии ожидают сильные дожди с грозами в южной части республики в ближайшие два дня. Об этом сообщили ТАСС в среду в бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На данный момент в республике погода остается сухой, но завтра к вечеру смещение южного циклона со стороны Новосибирской области вызовет дожди различной интенсивности, в том числе и ливни с количеством осадков от 15 до 49 мм за 12 часов", - сообщил представитель Гидрометцентра.

Он отметил, что циклон придет уже ослабленным, так как наиболее интенсивные осадки он несет сейчас в соседние регионы. Между тем, Бурятия продолжает страдать от затяжного паводка, в 2021 году паводковые воды в республике подтопили десять населенных пунктов в четырех районах, больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома. Река Селенга в районе Улан-Удэ приближается к выходу на пойму.

В среду на заседании оперативного штаба по контролю уровня воды в реках под руководством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсудили вопросы по подготовке к эвакуации населения в случае наводнения. Определено 15 точек размещения автобусов для доставки людей в пункты временного размещения в случае необходимости. Мониторинг гидрологической ситуации на реках города идет в круглосуточном режиме.