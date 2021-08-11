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Пандемия COVID-19

Врачи мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии вылечили более 100 пациентов с коронавирусом

Госпиталь развернули 19 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Военные медики вылечили с начала работы мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Хакасия более 100 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

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Госпиталь был развернут 19 июля.

"Более 100 пациентов вылечили военные врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия). На лечение пациенты поступают по распределению через сортировочный центр с подтвержденным диагнозом COVID-19 и результатами компьютерной томографии. Им назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий", - говорится в сообщении.

За время нахождения в госпитале все пациенты прошли курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья. Уточняется, что мобильный госпиталь располагает запасом лекарств, необходимых для качественного лечения пациентов с ковидом, в том числе с хроническими заболеваниями.

Сейчас в медучреждении ЦВО продолжают лечение 57 человек.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу после обращения главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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