На олимпийском объекте в Сочи планируют построить новые трамплины для детей

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Новые трамплины высотой 20, 30 и 40 метров планируют построить на трамплинном комплексе "Русские горки" в горном селе Эстосадок в Сочи, чтобы создать там современный детский центр по прыжкам на лыжах с трамплина. Таким образом олимпийский объект намерены активизировать и максимально загрузить, сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"У нас есть планы по созданию детской спортивной школы, но дети не могут учиться прыжкам на большом существующем трамплине, там нужно строить несколько трамплинов по 20, 30, 40 метров. Тогда получится хороший детский спортивный центр по прыжкам с трамплина. Когда нам удастся это запустить, мы активизируем трамплин, максимально загрузим его возможности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два олимпийских объекта горного кластера - трамплинный комплекс "Русские горки" и санно-бобслейную трассу, передадут фонду "Талант и успех", после чего они войдут в спортивный кластер "Сириуса". Как уточнил Дмитрий Савин, передача трамплинного комплекса завершится в августе этого года, второй объект передадут после проведения зимней Олимпиады в Пекине.

После того, как на олимпийском объекте установят новые трамплины, фонд намерен приглашать туда воспитанников региональных центров, которые работают в России по модели "Сириуса". Инфраструктуру они смогут использовать для проведения спортивных соревнований, а также для тренировочных сборов. "То же самое планируем с санно-бобслейной трассой после ее передачи", - добавил Савин.

Новый центр и его инфраструктура будет доступна и для местных жителей. Также будут доступны тренировочные объекты по летним видам спорта. Под организованные тренировки готовятся адаптировать уличное пространство в Сириусе, чтобы приезжающие на сборы велосипедисты и атлеты, а также жители Сириуса могли комфортно заниматься на открытом воздухе.