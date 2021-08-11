Карантин в Мельбурне продлили на неделю

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Правительство австралийского штата Виктория продлило карантин, введенный из-за распространения дельта-штамма коронавируса в административном центре региона Мельбурне, до 19 августа включительно. Об этом в среду сообщил глава правительства Дэниел Эндрюс в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По его словам, за минувшие сутки в Мельбурне зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом, не менее шести инфицированных нарушали правила изоляции. "Мы решили принять совет главного санитарного врача [штата] и продлить карантин еще на семь дней. Я знаю, что это очень сложно, <…> но из-за варианта "дельта" принять другое решение просто невозможно", - сказал Эндрюс.

Карантин был введен в штате Виктория 5 августа на фоне вспышки коронавируса в Мельбурне. 9 августа санитарные ограничения были отменены везде, кроме административного центра региона. Жителям мегаполиса по-прежнему предписано не покидать дома без уважительных причин и не удаляться от своего места жительства более чем на 5 км. Маски обязательны и в помещениях, и на открытом воздухе, учебные заведения переведены на удаленный режим, а любые общественные мероприятия, включая частные, запрещены.

Эпидемическая ситуация в большинстве австралийских штатов считается стабильной, поскольку власти ежедневно регистрируют нулевой прирост числа зараженных или единичные случаи инфицирования в пограничных изоляторах. Значительный рост данного показателя отмечается только в крупнейшем городе страны Сиднее, где в минувшие сутки выявили 344 новых случая заражения коронавирусом и две смерти, связанные с COVID-19.

С начала пандемии в Австралии выявили около 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 943 человека. В конце февраля в стране началась вакцинация, в которой используются препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 13,95 млн человек (более 54% населения страны), полностью иммунизированы 4,76 млн (18,5%).