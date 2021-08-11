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Эксперт: без вакцинации коллективный иммунитет появился бы в России через 7-10 лет

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что мутации вируса происходят только в организме без иммунитета
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ естественным путем заняла бы от семи до 10 лет. Такую оценку дал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, формирование 60-70%, то потребуется 7-10 лет", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

Эпидемиолог напомнил, что мутации вируса происходят только в организме без иммунитета.

"Когда охват вакцинации достигает такого числа [60-70%], мы даем шанс шести процентам, которые в силу показателей здоровья не могут быть вакцинированными, спасти свою жизнь, не встретившись с кривой инфекции", - добавил Горелов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 491 288 случаев заражения ковидом, выздоровели 5 788 710 человек, умерли 166 442. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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