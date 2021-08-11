Эксперт: без вакцинации коллективный иммунитет появился бы в России через 7-10 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ естественным путем заняла бы от семи до 10 лет. Такую оценку дал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, формирование 60-70%, то потребуется 7-10 лет", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

Эпидемиолог напомнил, что мутации вируса происходят только в организме без иммунитета.

"Когда охват вакцинации достигает такого числа [60-70%], мы даем шанс шести процентам, которые в силу показателей здоровья не могут быть вакцинированными, спасти свою жизнь, не встретившись с кривой инфекции", - добавил Горелов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 491 288 случаев заражения ковидом, выздоровели 5 788 710 человек, умерли 166 442. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.