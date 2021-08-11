В Иркутской области число заболевших COVID-19 превысило 90 тыс. человек

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области в среду превысило 90 тыс. человек. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"Подтвержденных случаев инфицирования 90 205 (плюс 399 прирост за сутки)", - говорится в сообщении.

В больницах находятся 3 863 пациента. За время пандемии в регионе выздоровели 76 624 человека, умерли 4 125.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков 9 августа сообщал, что заболеваемость COVID-19 в регионе снижается. К концу августа планируется вернуть в оказание плановой помощи большую часть ковидных коек, которых в третью волну было развернуто почти 7 тыс. 9 августа в Приангарье возобновили проведение диспансеризации и профосмотров, разрешили открыться детским развлекательным центрам и игровым комнатам.

В Иркутской области продолжает действовать обязательный масочный режим, точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Посещать фитнес-залы и заселяться на турбазы или в санатории можно только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.