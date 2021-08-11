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Гинцбург сообщил, что доклинические испытания назальной версии "Спутника V" завершены

По словам директора центра им. Гамалеи, идет подготовка к клиническим исследованиям

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса "Спутник V" завершились, разработчики готовятся к клиническим исследованиям. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

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"Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе - с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей", - рассказал Гинцбург.

Гинцбург добавил, что назальная вакцина - "это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость".

Гинцбург ожидает, что финансировать исследования будут московские власти, так как "Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты", пишет газета.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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