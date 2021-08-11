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Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса лучше пройти летом

Как отметил глава Минздрава РФ, в этот период условия для вакцинации самые благоприятные

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан не откладывать вакцинацию против коронавирусной инфекции, чтобы сохранить свою жизнь. При этом лучше всего привиться в летний период, сообщил он в среду журналистам.

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"Когда мы имеем профилактическое средство, когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь, и этого не происходит, когда человек отложил на потом. Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию. Причем своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные", - обратился Мурашко к россиянам.

При этом глава Минздрава отметил, что приверженность россиян к профилактическим мероприятиям, в том числе в отношении коронавируса, за последние месяцы возросла. "Еще одно важное значение для профилактики COVID-19 - это достижение популяционного иммунитета. Мы видим, что в последние месяцы приверженность именно к профилактическому направлению населения возросла. Мы очень рады этому результату, потому что та нагрузка, которую испытывают сегодня все медорганизации на протяжении уже более года, она крайне высока. Существует и усталость медперсонала, и мы перепрофилировали некоторые медицинские организации, безусловно хочется вернуться к своей обычной, нормальной работе, спасать жизни людей не только от COVID-19, но и профилактировать и лечить те тяжелые заболевания, неинфекционного профиля, которые никуда не отступили", - заключил Мурашко.

11 августа 2021 года исполняется год со дня регистрации в РФ препарата "Спутник V" - первой официально зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Экспорт "Спутника V" в другие страны начался в конце 2020 году с поставок в Белоруссию. По состоянию на август 2021 года "Спутник V" одобрен в 69 странах и территориях с общим населением более 3,7 млрд человек. Вакцинация с использованием препарата ведется в более чем 50 странах.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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