Гинцбург заявил, что "Спутник V" эффективен против всех известных штаммов коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех известных новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

"Как показывает опыт гражданского оборота, вакцина полностью безопасна и высокоэффективна. Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, а также против и тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют", - сказал он. Гинцбург выразил надежду, что вакцина и в дальнейшем будет так же эффективна и защитит как россиян, так и население тех стран, где идет вакцинация этим препаратом.

Нежелательные реакции, которые могут проявиться через некоторое время, после вакцинации "Спутником V" исключены, сообщил Гинцбург. "Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это [отсроченные нежелательные реакции] исключено. Как я не раз говорил и мои коллеги-разработчики не раз рассказывали об этом, "Спутник V" не является живой вакциной", - сказал он.

По словам Гинцбурга, вакцина не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний. Кроме того, наследственная функция тоже не затрагивается. "Даже теоретически исключены возможности влияния данной вакцины на наследственность человека", - заключил разработчик.

Гинцбург добавил, что вакцинация у беременных проходит нормально. По его словам, она никаким образом не сказывается на детях, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному. "Это [антитела, полученные от матери,] единственная защита новорожденного, во всяком случае до 6-7 месяцев, которая позволяет надеется, и это так на самом деле и есть, антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19", - сказал он.

Свыше 40 млн доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот с момента регистрации препарата, отметил Гинцбург. По словам Гинцбурга, "Спутник V" сегодня выпускается минимум на четырех предприятиях в России. Контроль проводят Росздравнадзор и Центр им. Гамалеи по 18 параметрам, поэтому вся выпускаемая продукция качественная.

О "Спутнике V"

11 августа 2021 года исполняется год со дня регистрации в РФ препарата "Спутник V" - первой официально зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса. Экспорт "Спутника V" в другие страны начался в конце 2020 года с поставок в Белоруссию. По состоянию на август 2021 года "Спутник V" одобрен в 69 странах и территориях с общим населением более 3,7 млрд человек. Вакцинация с использованием препарата ведется в более чем 50 странах.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения этой вакцины беременными.