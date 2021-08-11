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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что коронавирусная инфекция в 70% случаев не проходит бесследно

У людей могут возникнуть длительные осложнения, приводящие даже к инвалидности, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в 70% случаев не проходит бесследно для перенесших ее людей. У них могут возникнуть длительные осложнения, приводящие даже к инвалидности, сообщил журналистам в среду директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

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"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода", - сказал он.

Поэтому, по словам Гинцбурга, не приходится надеяться на то, что человек перенесет заболевание и будет к нему устойчив. Единственным верным путем борьбы с ним является вакцинация

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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