Эксперты: йота-штамм коронавируса может быть смертельнее на 82%

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Процент летальных случаев йота-варианта коронавируса, впервые выявленного в Нью-Йорке, может быть до 82% больше по сравнению с другими штаммами в отдельных возрастных группах. Об этом говорится в предварительной версии исследования нью-йоркских ученых, опубликованной на сайте электронной научной библиотеки medRxiv .

Согласно моделям, составленным учеными на основе нескольких медицинских баз данных Нью-Йорка в период с ноября 2020 по апрель 2021 года, штамм с обозначением B.1.526 показал "значительно увеличенный риск летальных исходов в группах старших взрослых: на 46% среди возрастной группы 45-64 года, на 82% среди людей в возрасте от 65 до 74 лет и на 62% среди тех, кому старше 75 лет <...> по сравнению с базовым риском летальных исходов у предыдущих вариантов".

По расчетам ученых, штамм "йота" также заразнее других вариантов коронавируса на 15-25% и может обходить иммунную защиту у 10% ранее переболевших людей. "Новые варианты SARS-CoV-2, такие как B.1.526, могут увеличивать заразность, избегать ранее выработанный иммунитет и увеличивать тяжесть заболевания. Ранняя подготовка и пристальный мониторинг вариантов SARS-CoV-2 и их эпидемиологических характеристик критически важны для ответа на пандемию COVID-19, так как она остается глобальной угрозой для общественного здравоохранения", - резюмируют авторы исследования.

В опубликованном в июле эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на продолжающееся распространение отличающихся высокой заразностью вариантов мутирующего коронавируса. В частности, за неделю число стран, в которых циркулирует вариант "дельта", выросло с 96 до 104. Штамм "альфа" присутствовал, по состоянию на 6 июля, в 173 странах, вариант "бета" - в 122, а "гамма" - в 74 странах. ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда". Кроме того, в поле зрения организации находятся 15 штаммов, в том числе выявленный в России в январе вариант АТ.1, который был включен в список для мониторинга ВОЗ 9 июня. В этой группе под наблюдение взяты разновидности коронавируса, которые "могут представлять риск в будущем", хотя на настоящий момент таких свидетельств нет.