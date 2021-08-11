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Мурашко: эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составляет 83%

Как сообщил глава Минздрава РФ, эффективность вакцины против тяжелых случаев ковида превышает 95%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%. Кроме того, эффективность препарата против тяжелых случаев ковида превышает 95% сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вакцина эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции. "Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать", - отметил Мурашко, добавив, что вакцина также имеет высокий профиль безопасности.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России ровно год назад, 11 августа 2020 года, став первым в мире официально зарегистрированным препаратом такого типа. В конце 2020 года начались поставки "Спутника V" на экспорт, и сейчас он одобрен в 69 странах и территориях с общим населением более 3,7 млрд человек.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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