Первый транш в 1 млрд рублей на строительство Суворовского училища поступил в Приангарье

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Первый транш в размере 1 млрд рублей поступил из федерального бюджета на строительство Суворовского училища в Иркутске, договоренность о финансировании которого была достигнута во время визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище, на базе которого в 1931 году основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), готовящее инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали, и с тех пор большая часть территории ИВВАИУ находится в заброшенном состоянии. В августе 2020 года глава Иркутской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о создании на базе ИВВАИУ суворовского училища. До 2022 года Минобороны намерено направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.

"Сегодня точно могу сказать, что договоренности, достигнутые между Министерством обороны России и правительством Иркутской области, выполняются. Строительной организации, которая заключила контракт с Минобороны на строительство и реконструкцию Суворовского училища, поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей. Подрядчик определил фронт работ, которые необходимо выполнить в этом году. Сейчас идет усиление фундамента и стен основного здания. Мы договорились, что будет увеличена группировка строителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Он подчеркнул, что поскольку основное здание училища площадью 23 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия, строительные работы будут производиться под контролем экспертов.

Сейчас на стройплощадке работают 94 человека, кроме усиления фундамента и стен, проводится очистка территории и демонтаж конструкций. Отмечается, что при пиковой нагрузке на объекте будут работать до 600 человек одновременно.

Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Открыть училище планируется 1 сентября 2023 года.