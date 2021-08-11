Парламент Австралии передал в Минобороны просьбу вернуть в РФ пушки времен Крымской войны

СИДНЕЙ, 11 августа /ТАСС/. Парламент Австралии направил петицию о возвращении в Россию пушек, захваченных во время Крымской войны, федеральному министру обороны страны. Об этом ТАСС в среду рассказал возглавивший инициативу глава австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья Семен Бойков.

Многие захваченные в качестве трофеев в годы Крымской войны середины XIX века русские пушки находятся сейчас в Австралии. В качестве боевых трофеев они установлены перед историческими военными сооружениями в нескольких городах.

В письме комитета по петициям федерального парламента Австралии, указано, что "просьба [о возвращении России пушек] была рассмотрена на заседании комитета, а затем <...> представлена Палате представителей, которая направила ее министру обороны страны". "У министра есть 90 дней с момента представления петиции в Палате (9 августа 2021 года - прим. ТАСС), чтобы ответить на нее в установленном законом порядке", - отмечается в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В австралийском отделе Союза казаков-воинов России и зарубежья убеждены, что ответ, который они ожидают получить до конца 2021 года, будет положительным и пушки, защищавшие русские корабли во время Крымской войны, вернутся в родной Севастополь. "Смена эпох и правительств не повод для того, чтобы отменить законное решение австралийского премьер-министра Уильяма Хьюза, принятое им в далеком 1917 году. Тем более, что наша инициатива нашла поддержку у австралийцев, в том числе у лидеров партии Australia First", - подчеркнул Бойков. Он также отметил, что, после того как оборонное ведомство Австралии одобрит петицию, соотечественники обратятся в Российское военное-историческое общество, чтобы обсудить с историками технические моменты возвращения пушек и найти им достойное место на родине.

Петиция о возвращении русских пушек на территорию РФ была подана в федеральный парламент Австралии в начале июня текущего года. В ней, опираясь на архивные документы столетней давности, австралийский отдел Союза казаков-воинов России и зарубежья обращался к нынешнему премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с просьбой "выполнить решение премьера [Австралии Уильяма] Хьюза (возглавлял правительство страны с 1915 по 1923 год - прим. ТАСС), которое имеет юридическую силу и по сей день, и вернуть пушки в Российскую Федерацию".

История русских пушек в Австралии

Русские пушки, отлитые в середине XIX века на Александровском заводе в Петрозаводске, стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны и были захвачены вместе с другими трофеями союзными войсками. Позднее эти орудия отправили в австралийские города, где они были установлены в парке Сентенниал (Сидней) около казарм штата Виктория (Мельбурн), перед зданием оружейной палаты Аделаиды, около ворот казарм Энглси (Хобарт) и в городском парке Лонсестона (Тасмания). Спустя более чем 100 лет группа исследователей обнаружила в государственном архиве Австралии документы - рассекреченные дипломатические телеграммы из Сиднея в Лондон и письма премьер-министра и генерал-губернатора страны, - позволяющие вернуть александровские пушки домой.

Крымская война - война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой в период с 1853 по 1856 год. Наиболее напряженные боевые действия развернулись в Крыму, поэтому в России война получила название Крымской.