Эксперт: вакцинация от ковида в 20 раз снижает риск госпитализации в случае заражения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса, а вероятность госпитализации в случае заболевания коронавирусной инфекцией у привитых людей в 20 раз ниже. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Мы видим снижение по количеству эффективности "Спутника V", это незначительное снижение, но оно видно по бессимптомным и легким случаям, но видим по-прежнему высокую эффективность "Спутника" по тяжелым случаям и по госпитализациям. Поэтому, если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал он.

Логунов отметил, что прививка российской вакциной "Спутник V" переносится лучше, чем сделанные американскими препаратами Pfizer и Moderna. "Если вы посмотрите не на заявления Центра им. Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что "Спутник V" действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставима с инактивированными вакцинами и главное, что эпидэффективность у нее действительно высокая - по Аргентине выше 93% показывает", - сказал он.