Гинцбург рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт"

"Да, я следую рекомендациям Минздрава <...> Минздрав рекомендовал повторную вакцинацию "Спутником Лайт", и я где-то через 13 месяцев после того, как в марте прошлого года мы и еще семь разработчиков нашего института привились "Спутником V", повторно привился лайт-вариантом "Спутника", - сказал он журналистам в среду.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил журналистам в среду, что планирует повторно привиться от коронавируса. "Я по прошествии шести месяцев после вакцинации последней обязательно пройду [повторную]. Мои родственники, которые вакцинировались, часть из них уже также прошли [повторную] вакцинацию", - добавил он.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который был зарегистрирован в России как отдельная вакцина 6 мая 2021 года. Этот препарат используется, в частности, для ревакцинации, а также вакцинации находящихся в стране трудовых мигрантов.