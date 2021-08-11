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Гинцбург рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт"

Глава Центра им. Гамалеи добавил, что впервые привился в марте 2020 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт".

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"Да, я следую рекомендациям Минздрава <...> Минздрав рекомендовал повторную вакцинацию "Спутником Лайт", и я где-то через 13 месяцев после того, как в марте прошлого года мы и еще семь разработчиков нашего института привились "Спутником V", повторно привился лайт-вариантом "Спутника", - сказал он журналистам в среду.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил журналистам в среду, что планирует повторно привиться от коронавируса. "Я по прошествии шести месяцев после вакцинации последней обязательно пройду [повторную]. Мои родственники, которые вакцинировались, часть из них уже также прошли [повторную] вакцинацию", - добавил он.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который был зарегистрирован в России как отдельная вакцина 6 мая 2021 года. Этот препарат используется, в частности, для ревакцинации, а также вакцинации находящихся в стране трудовых мигрантов.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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