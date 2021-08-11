МВД Латвии прорабатывает вопрос строительства палаточных лагерей для размещения мигрантов

РИГА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Латвии прорабатывает вопрос строительства палаточных лагерей для размещения нелегальных мигрантов, которые проникают в республику с территории Белоруссии. Об этом в среду сообщила глава МВД Мария Голубева.

"В настоящее время прорабатываются возможности создания палаточных лагерей. Надеемся, что при сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции мы решим эти вопросы быстро", - сказала она в эфире Латвийского телевидения. "Мы будем соблюдать все правила и требования, которые касаются прав задержанных. Мы не будем размещать несколько семей вместе, но мы также должны иметь в виду, что есть чрезвычайная ситуация (ЧС), у нас ограничены время и ресурсы", - отметила она.

По ее словам, принятое правительством решение о введении режима ЧС в приграничной с Белоруссией зоне дает гораздо более широкие полномочия пограничникам противодействовать людям, которые решили незаконно пересечь границу Латвии. Кроме того, это означает также более широкое присутствие в регионе национальных вооруженных сил, которые будут осуществлять патрулирование и другие необходимые действия, например, охранять палатки для размещения мигрантов.

Говоря о расходах, которые возникли из-за миграционного кризиса на латвийско-белорусской границе, Голубева подчеркнула, что по этому вопросу возможно международное сотрудничество. "Но я не могу утверждать, что мы как государство ничего не заплатим, столкнувшись с элементами гибридной войны. Хотя мы и не были основной целью - ею была Литва, позже фокус изменился. У каждой страны, которая с этим сталкивается, будут какие-то расходы, но возможно международное сотрудничество", - указала она.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии также ввело до 10 ноября режим ЧС на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.