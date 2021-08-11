Россия выдала Таджикистану восемь обвиняемых в преступлениях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Восемь обвиняемых в различных преступлениях экстрадированы из России в Таджикистан, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральная прокуратура РФ выдала компетентным органам Республики Таджикистан для уголовного преследования восемь граждан", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вопрос о передаче фигурантов уголовных дел осложнялся эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса. При передаче фигурантов были соблюдены все меры безопасности.

Насратшо Джонмирзоев обвиняется в том, что в июле 1996 года в Хороге из автомата обстрелял автомобиль сотрудников правоохранительных органов. В результате погибли начальник уголовного розыска города, милиционер этого же отдела, судебно-медицинский эксперт, а также местный житель.

Икромжон Боронов обвиняется в сбыте и контрабанде через женщину-курьера наркотиков в Россию в 2009 году. Фируз Сафаров также преследуется за незаконный оборот наркотиков в 2012 году в Душанбе. Вместе с ними также экстрадировали Акмала Юнусова, обвиняемого в крупном мошенничестве, и Идриса Назарова, обвиняемого в избиении несовершеннолетнего из хулиганских побуждений.

Еще один обвиняемый Мирзоали Давлатов, по данным следствия, в ноябре 2019 года в районе Рудаки с сообщниками незаконно проник в дом потерпевшего и тайно похитил имущество на сумму 78 700 сомони.

Даврон Бердиев обвиняется в том, что в феврале 2020 года, являясь старшиной роты охраны и снабжения воинской части в Согдийской области, самовольно оставил ее. Эмомали Салимов также не вернулся в военную часть после краткосрочного отпуска.