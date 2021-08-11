Иммунный ответ выявили у 90,6% получивших вакцину от ковида "Конвидеция" в ходе испытаний

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Иммунный ответ выработался у 90,6% добровольцев, участвующих в третьей фазе испытаний китайской вакцины от коронавируса "Конвидеция". Об этом сообщили в среду в компании "Петровакс", реализующей российско-китайский проект по производству этого препарата.

"В группе вакцины у всех добровольцев выработались высокие титры антител к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 - показатель иммунного ответа на 28-й день после вакцинации составил 90,6%. На протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что среди участников исследования не было зафиксировано летальных исходов, а у привившихся не выявили серьезных нежелательных реакций. "Ни одного случая досрочного завершения исследования в связи с развитием нежелательного явления зарегистрировано не было", - добавляется в сообщении.

Как сообщили в "Петроваксе", местные побочные реакции фиксировались у 21,8% участников исследования, общие - у 26,9% вакцинированных (причем их выявили также у 10,5% добровольцев, получивших плацебо). Чаще всего у привившихся наблюдались повышение температуры (20,2%), головная боль (5,9%), утомляемость (5,4%), боли в мышцах (4,8%) и суставах (1,9%), и в большинстве случаев все подобные явления протекали легко и проходили в течение семи дней.

"Наша цель достигнута - итоговый отчет подтвердил наши оптимистичные прогнозы по эффективности вакцины. В декабре 2020 года мы направили результаты промежуточного анализа в Минздрав РФ для принятия решения о регистрации вакцины. Сегодня получены окончательные данные. У нас уже готовы все необходимые мощности для выпуска вакцины на нашем предприятии в Московской области", - сказал президент "Петровакс фарм" Михаил Цыферов, чьи слова приводятся в сообщении.

Испытания вакцины "Конвидеция" проходили с 14 августа 2020 по 5 мая 2021 года. В его рамках были проанализированы данные 496 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, 124 из которых получили плацебо.

О компании

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его ежегодная мощность составляет до 160 млн доз препаратов. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых государства ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).