Путин отметил вклад АСИ в развитие социальной сферы и предпринимательства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Агентства стратегических инициатив (АСИ) с десятилетием с момента его основания.

"За прошедшие годы АСИ укрепило свой авторитет, многое сделало для продвижения общественно значимых проектов, направленных на развитие в нашей стране предпринимательства и передовых технологий, формирование современной, комфортной среды для жизни граждан, на решение ключевых задач социальной сферы", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Путин отметил профессионализм и сплоченность работников АСИ. "Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться активно, с полной отдачей, своей работой способствовать успешному осуществлению самых смелых, востребованных идей и инициатив, объединять вокруг намеченных целей деятельных, энергичных, неравнодушных людей", - добавил президент.

Агентство стратегических инициатив начало работу 11 августа 2011 году по инициативе Путина, который в то время занимал пост премьер-министра России. Сейчас президент возглавляет наблюдательный совет организации. АСИ занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.