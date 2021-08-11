Пермский политех первым в России открыл бакалавриат по сервисной робототехнике

ПЕРМЬ, 11 августа. /ТАСС/. Первый в России профиль бакалавриата "Сервисные роботы и робототехнические системы" открыт в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ, Пермский политех). Обучение будет вестись, в том числе по программе, разработанной компанией "Промобот", набрать планируется 42 студента, половина из которых будет учиться на бюджетной основе, сообщил в среду ТАСС директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

"В 2021 году открылся профиль бакалавриата "Сервисные роботы и робототехнические системы". За первую неделю приема документов количество поданных заявлений превысило сумму бюджетных мест", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лаборатория оборудована сервисными роботами Promobot четвертой версии, а также датчиками и видеокамерами. Все устройства, включая роботов, объединены в общую экосистему - для этого создан специальный веб-интерфейс, напоминающий систему "умного дома". Студенты перед началом занятия будут подключаться к роботу, проверять работу всех его систем, затем выполнять его задания.

"Мы открыли направление очного бакалавриата по направлению сервисной робототехники и сразу увидели ажиотаж. Мы очень рады, что студенты проявляют интерес к индустриям и профессиям будущего", - рассказал заведующий кафедрой "Автоматика и телемеханика" ПНИПУ профессор Александр Южаков.

Ранее сообщалось, что робот-учитель, разработанный компанией "Промобот", с 1 сентября начнет преподавать в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он будет вести сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, является резидентом "Сколково". Их роботы "трудятся" более чем в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

О Пермском политехе

ПНИПУ - один из ведущих вузов России, обеспечивающий подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру технических, технологических, естественнонаучных, экономико-управленческих и социально-гуманитарных специальностей и направлений высшего профессионального образования.

В вузе десять факультетов и более 50 кафедр, там обучаются более 15 тыс. студентов и около 500 аспирантов.