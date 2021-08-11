Низкие темпы вакцинации в Крыму не позволят снять ограничения в сентябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Низкая активность иммунизации от коронавируса не позволит ослабить антиковидные ограничения в Крыму в сентябре, сообщила в среду на заседании оперштаба региона главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

"Активность иммунизации, к сожалению, несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. И это не позволяет говорить о том, что к сентябрю месяцу сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий и говорить о проведении всех мероприятий в полном объеме", - сказала Пеньковская.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, в республику поставлено 496 842 дозы всех четырех российских вакцин. Первый этап вакцинации в регионе прошли 442 819 человек, второй - 381 740 человек. Таким образом, в Крыму вакцинировано 40% населения от планируемого числа в 1 млн человек.

"В среднем в день мы сейчас вакцинируем 8-10 тыс. человек. Из них первый компонент - 3-4 тыс. человек. Этот показатель нам необходимо увеличить в два-три раза на сегодняшний день. Только первичных мы должны делать порядка 11-12 тыс. человек", - считает Остапенко.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.

По данным оперштаба региона, в Крыму с начала пандемии выявили более 63 тыс. случаев заражения, выздоровели около 53 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.