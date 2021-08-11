Глава Крыма направит в прокуратуру жалобы льготников на отсутствие лекарств в аптеках

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в течение недели ежедневно будет направлять в прокуратуру региона поступающие к нему жалобы на отсутствие льготных и жизненно важных лекарств в аптеках республики.

"Увеличилось число звонков и обращений от граждан по отсутствию льготных лекарственных препаратов в аптеках. Уважаемые крымчане, приношу всем извинения, в свой адрес принимаю все эти претензии. Я за неделю сам сформирую полностью <…> заявку, получу за неделю "диплом фармацевта", все обращения, поступающие от граждан каждый день - я сегодня переговорил с прокурором - ежедневно в течение этой недели буду отправлять в прокуратуру для принятия управленческого решения, в том числе привлечения к уголовной ответственности за бездействие должностных лиц министерства здравоохранения и других коллег, отвечающих за формирование перечня лекарственных препаратов", - сказал Аксенов в среду на еженедельном заседании оперштаба Крыма.

Он отметил, что "прорядятся ряды министерства здравоохранения к следующему штабу".