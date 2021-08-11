В России за сутки выявили 21 571 заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 571, до 6 512 859. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,33%.

В частности, за сутки было выявлено 1 804 случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 054 - в Московской области, 535 - в Нижегородской области, 521 - в Свердловской области, 483 - в Ростовской области. В настоящее время в России продолжает лечение 536 841 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067. Всего уже выздоровели 5 808 777 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 055 пациентов в Московской области, 2 031 - в Санкт-Петербурге, 498 - в Красноярском крае, 458 - в Свердловской области, 451 - в Нижегородской области.

Летальные исходы

Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 799 против 792 днем ранее, до 167 241.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,57%, следует из данных штаба

В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 28 - в Пермском крае, по 27 - в Иркутской, Ростовской и Московской областях, 25 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 076 против 1 639 днем ранее. Всего в городе выявили с начала пандемии 1 533 065 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,14%.

За сутки в городе зарегистрировали 58 летальных случаев, это минимум с 9 июня. Всего, по данным штаба, из-за ковида умерли 26 367 человек (1,72%, заболевших).

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 222 пациента. За все время выздоровели 1 398 507 человек. В настоящее время в столице болеет 108 191 человек.