Умер бывший глава Сочи Анатолий Удотов

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Бывший председатель горисполкома Сочи Анатолий Удотов, при котором на курорте создавались пансионаты, концертный зал "Фестивальный" и самый большой в СССР пляж, умер в возрасте 84 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня нас постигла тяжелая утрата. Ушел из жизни Анатолий Иванович Удотов - руководитель Сочи, председатель Сочинского горисполкома в 1977-1983 годах. За те шесть лет, которые Анатолий Иванович возглавлял исполнительную власть курорта, в Сочи произошли знаковые преобразования, кардинально улучшившие состояние дел в различных сферах жизни нашего города", - написал глава курорта.

В период работы Удотова были введены в эксплуатацию гостиничный комплекс "Дагомыс", концертный зал "Фестивальный", пансионаты "Тихий Дон", "Заполярье", "Светлана". При нем же был создан самый большой в СССР пляж "Маяк", рассчитанный на 5 тыс. мест.

"Появились уникальные для того времени очистные сооружения мощностью 260 тыс. кубометров в сутки, тепличный комбинат площадью 24 га для круглогодичного снабжения отдыхающих и жителей курорта свежей плодоовощной продукцией, введены в эксплуатацию водоводы Головинка-Центр и Адлер-Центр", - добавил Копайгородский.

Удотов был инициатором строительства здания аэровокзального комплекса "Адлер". За достижения он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета и другими наградами.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича", - добавил глава Сочи.