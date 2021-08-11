В Роскачестве рассказали, как выбирать картофель

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля и в том числе советует покупать плоды среднего размера без темных и зеленых пятен. Об этом говорится в сообщении организации.

"Выбирайте ту, на которой нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вы все же купили такой картофель, то зелень и наросты нужно срезать. В позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека", - рекомендуют эксперты.

Как сообщили в организации, картофель должен иметь красивый товарный вид. При этом эксперты советуют отдавать предпочтение картошке среднего размера: как правило, в таких клубнях находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Кроме того, рекомендуется выбирать картофель без глиняных комков. По мнению Роскачества, картошка должна быть твердой и упругой, поэтому не стоит покупать мокрые клубни, которые могут быть подмерзшими с прошлой зимы.

Картофель не должен иметь неприятного запаха. Его наличие может свидетельствовать о том, что картофель перед продажей перебрали, но он заражен грибными и бактериальными инфекциями, которые проявятся у вас дома при хранении, добавили в Роскачестве. В организации советуют выбирать целые и ровные (аккуратные) клубни. При покупке картофеля в упаковке стоит обратить внимание на то, чтобы клубни были примерно одинаковыми по размеру.

"Не покупайте проросший картофель, но если он оказался в вашей сумке, то перед приготовлением срежьте толстый слой кожуры", - советуют в Роскачестве. По мнению экспертов, по некоторым "приметам" можно дать рекомендации о применении того или иного картофеля. Например, розовая картошка хороша для жарки, желтоватая - для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре. Хранить картошку рекомендуется в прохладном (до 4-5 градусов), темном и достаточно сухом помещении. Можно уложить ее в сетки или хранить в лотках или овощных ящиках, советуют эксперты.