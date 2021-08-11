Instagram запустил механизмы для борьбы с агрессивным поведением в соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Instagram представил несколько нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в социальной сети. Пользователям стала доступна функция Limits ("Границы"), которая позволит ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного общественного внимания к их персонам, сообщил в ночь на среду глава соцсети Адам Моссери.

"Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", - поясняет администрация социальной сети в своем официальном блоге. Instagram указывает, что значительную часть негативных комментариев оставляют пользователи из этих двух категорий.

Адам Моссери добавляет, что блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер. Функция Limits доступна по всему миру со вторника, пишет Моссери.

Кроме того, приложение будет показывать "более строгое предупреждение" о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев, ранее оно появлялось лишь после двух-трех подобных случаев. По информации Instagram, такая мера показала свою эффективность. На прошлой неделе соцсеть направляла около одного миллиона таких предупреждений ежедневно, и примерно в половине случаев текст сообщения был изменен, или оно было вовсе удалено.

К концу августа по всему миру будет доступна еще одна функция, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам. Они автоматически будут помещаться в отдельную скрытую папку.