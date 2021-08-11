Лавров 12 августа выступит в арт-кластере "Таврида" в Крыму

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг выступит на форуме "Таврида" в Крыму, где встретится с молодыми деятелями культуры из регионов РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"12 августа состоится выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в арт-кластере "Таврида". Лавров встретится с молодыми деятелями культуры и искусства из 66 регионов России", - сообщили в дипведомстве.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.