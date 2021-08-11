Ростовские власти рассмотрят обращение фитнес-сообщества о поддержке в условиях пандемии

Некоммерческое партнерство "Национальное фитнес-сообщество" 4 августа направило обращение губернатору Ростовской области с просьбой о принятии мер поддержки отрасли с целью минимизации негативных последствий пандемии и принятых в регионе ограничений.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассмотрят направленное на минувшей неделе губернатору региона Василию Голубеву обращение Национального фитнес-сообщества, в котором представители отрасли попросили главу области рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки в связи с принятием ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

В обращении представителей отрасли, которое есть в распоряжении ТАСС, говорится, что недавнее ужесточение ограничительных мер в Ростовской области, а также сложная экономическая ситуация, не позволяющая индустрии восстановиться до уровня докризисных показателей, могут привести к закрытию по меньшей мере половины физкультурно-оздоровительных объектов регионе.

Введенные в регионе ограничения в "Национальном фитнес-сообществе" назвали чрезмерными и невыполнимыми и попросили власти региона отменить введение дополнительных ограничительных мер для физкультурно-оздоровительной отрасли.

"Представители "Национального фитнес-сообщества" в полном объеме выполняют рекомендации Роспотребнадзора. Это подтверждается подписанием клубами Ростовской области публичной декларации о соблюдении правил деятельности в учреждениях физической культуры и спорта в период обострения эпидемиологической ситуации на территории РФ", - указано в обращении.

Ситуация в регионе

В начале августа власти области ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания. При этом ПЦР-тест действителен только в течение трех календарных дней. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 114 218, выздоровели после заражения 100 373 человека, умерли 5 412. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.