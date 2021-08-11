Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Вологде

ТАСС, 11 августа. Сильные ливни обрушились на Вологду минувшей ночью, выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"27 мм осадков, треть месячной нормы, сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность. Подтопленные улицы, некоторые здания, автомобили. На местах подтопления работают бригады Горводоканала. На [улице] Беляева ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на десятом этаже заселенной части дома", - написал он на своей официальной странице "ВКонтакте".

Мэр попросил сообщать о последствиях стихии в комментариях на странице или звонить на номер городского кол-центра 8-800-302-16-17.

По данным филиала ФГБУ Северное УГМС "Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" на территории Вологодской области 11 августа прогнозируются кратковременный дождь, утром днем местами сильный, гроза. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозе шквалистое усиление до 13-15 м/с.