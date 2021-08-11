В Крыму продлили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

Штормовое предупреждение на полуострове ранее действовало с понедельника по среду. В эти дни в регионе прошли дожди, которые не привели к серьезным последствиям.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении. Возможны происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителям и туристам рекомендуют не выходить на набережные, в море, горно-лесную местность.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.