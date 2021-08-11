В Воронеж вернут более 90 книг XVII-XIX веков, вывезенных при оккупации в 1942-1943 годах

ВОРОНЕЖ, 11 августа. /ТАСС/. Потомок немецкого военнослужащего передал для Воронежского государственного университета (ВГУ) 91 книгу XVII-XIX веков, которые его предок вывез из Воронежа при оккупации города в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны. Книги привезут в город в октябре, сообщила журналистам пресс-служба ВГУ.

"Подписан договор о возвращении 91 раритетной книги в Россию. Согласно договору, книги возвращаются в собственность Воронежского госуниверситета и будут храниться на его территории. Книги были обнаружены сыном немецкого военнослужащего, вывезшего их из Воронежа во время Великой Отечественной войны, бывшим бургомистром города Ной-Изенбург Хансом-Эрихом Фрайем. Во второй половине октября в ВГУ планируется торжественная церемония передачи книг университету, в которой примут участие представители Германии и сотрудники МИД России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, потомок немецкого военнослужащего обратился к профессору Бременского университета Вольфгангу Айхведе, который связался с ВГУ и подробно описал фолианты XVII-XIX веков. "Отдел редких книг Зональной научной библиотеки ВГУ, изучив архивные документы университета и списки пропавших в годы войны книг, рассмотрел переданные из Берлина материалы и сделал вывод: книги действительно являются частью библиотечного фонда Воронежского университета. Российские и немецкие специалисты, урегулировав политические и юридические вопросы, составили акт приема-передачи книг уполномоченному представителю ВГУ Клаусу-Дитеру Хайнце", - говорится в сообщении пресс-службы ВГУ.

В годы Великой Отечественной войны правобережная часть Воронежа с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года находилась в оккупации, линия фронта проходила через город - фашистским захватчикам не удалось захватить левобережную часть Воронежа. В боях за город, при обороне и наступательной операции, погибли около 400 тыс. человек, в городе из 20 тыс. жилых домов было уничтожено более 18 тыс..

Воронежский госуниверситет является одним из старейших и крупнейшим вузом Черноземья, в 2018 году ему исполнится 100 лет. Вуз сотрудничает с 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, на его 18 факультетах насчитывается свыше 21 тыс. студентов.